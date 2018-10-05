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Стокгольм. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия мира 2018 года присуждена врачу-гинекологу Денису Муквеге (Демократическая Республика Конго) и правозащитнице Надии Мурад (Ирак) за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

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Интерфакс