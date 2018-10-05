Нобелевскую премию мира присудили конголезскому медику Муквеге и иракской правозащитнице Мурад за борьбу с сексуальным насилием на войне

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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:14 05.10.2018 - 11:14

Стокгольм. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия мира 2018 года присуждена врачу-гинекологу Денису Муквеге (Демократическая Республика Конго) и правозащитнице Надии Мурад (Ирак) за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов. ПОСЛЕДУЕТ 1аю ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс