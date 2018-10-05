Нобелевскую премию мира присудили конголезскому медику Муквеге и иракской правозащитнице Мурад за борьбу с сексуальным насилием на войне
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Стокгольм. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия мира 2018 года присуждена врачу-гинекологу Денису Муквеге (Демократическая Республика Конго) и правозащитнице Надии Мурад (Ирак) за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.
Об этом в пятницу объявили в норвежском Нобелевском комитете.
Д.Муквеге - конголезский гинеколог, кавалер Ордена Почётного легиона. Более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.
Д.Муквеге в 2008 году стал лауреатом премии ООН по правам человека. В 2014 году от руководства Европейского союза Д.Муквеге получил премию имени Сахарова за свою работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия.
Н.Мурад родилась в 1993 году, активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. В частности, в 2016 году получила премию Андрея Сахарова за свободу мысли и премию имени Вацлава Гавела по правам человека.
1аю ав
Интерфакс