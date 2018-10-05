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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:18 05.10.2018 - 11:18

Стокгольм. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Нобелевская премия мира 2018 года присуждена врачу-гинекологу Денису Муквеге (Демократическая Республика Конго) и правозащитнице Надии Мурад (Ирак) за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

Об этом в пятницу объявили в норвежском Нобелевском комитете.

Д.Муквеге - конголезский гинеколог, кавалер Ордена Почётного легиона. Более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

Д.Муквеге в 2008 году стал лауреатом премии ООН по правам человека. В 2014 году от руководства Европейского союза Д.Муквеге получил премию имени Сахарова за свою работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия.

Н.Мурад родилась в 1993 году, активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. В частности, в 2016 году получила премию Андрея Сахарова за свободу мысли и премию имени Вацлава Гавела по правам человека.

1аю ав

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