Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 12:48

*** У Альтмайера также запланирована встреча с Мантуровым

Москва/Берлин. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует в среду провести встречу с министром экономики Германии Петером Альтмайером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского ведомства.

Представитель ведомства не стал уточнять, какие вопросы будут обсуждаться на данной встрече. Между тем, традиционными темами бесед двух министров являются поправки в "газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток 2"

П.Альтмайер приезжает в Россию для участия в церемонии открытия завода Daimler в Московской области. Это третий визит германского министра в РФ.

Пресс-служба Минэкономики ФРГ сообщила, что П.Альтмайер прибудет в Россию во вторник. Здесь он также проведет переговоры с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

"В рамках официального открытия завода в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина, министр Альтмайер будет говорить о шансах и вызовах для германской экономики в России. Кроме этого запланированы переговоры с министром энергетики Александром Новаком и министром промышленности Денисом Мантуровым", - сказано в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Как заявил министр перед поездкой, Германию и Россию связывают "тесные экономические отношения".

"Германские компании в течение десятилетий развивают связи с Россией. Обе стороны сильно заинтересованы в том, чтобы выстроить новую атмосферу доверия и долгосрочно укрепить партнерство. Я воспользуюсь поводом, чтобы поговорить с коллегами о создании благоприятного климата для всех инвесторов", - сказал министр.

По данным Минэкономики ФРГ, торговый оборот Германии и России в 2018 году составил 61,9 миллиардов евро, при этом 36 миллиардов евро - это импорт из России и 25,9 миллиардов евро - германский экспорт в РФ.

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