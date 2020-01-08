Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 13:56

*** Он поблагодарил президентов России и Турции за поддержку и постоянное внимание к проекту

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Строительство газопровода "Турецкий поток" является одним из флагманских совместных российско-турецких проектов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак перед запуском проекта в эксплуатацию.

"Это один из крупнейших в мире инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.

"Прежде всего, позвольте поблагодарить президентов России и Турции - Владимира Владимировича Путина и господина Эрдогана за поддержку и постоянное внимание к проекту. Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям наших стран, твердому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнерства", - добавил Новак.

Ан от им де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!