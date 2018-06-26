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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 1:49 27.06.2018 - 01:49

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил с главой Минфина США Стивеном Мнучиным и главой Минэнерго США Риком Перри вопрос санкций в отношении российской энергетики.

"Если говорить о конкретных проектах, некоторые из них были затронуты, только с точки зрения того, по тем проектам, в которых американские компании были вынуждены завершить свое участие из-за санкций, но это в контексте того, что мы видим неэффективность санкций и то, что они приносят ущерб экономике в целом", - сказал А.Новак.

Российский министр сказал также, что вопрос санкций США в отношении газопровода" Северный поток 2 " также был затронут.

"Мы эти вопросы затрагивали, дальше по этим вопросам будем в контакте", - сказал он.

Сс гс

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