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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 2:59 27.06.2018 - 02:59

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Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил со своим американским коллегой Риком Перри текущие вопросы энергетического сотрудничества и перспективы, сообщил А.Новак журналистам.

"Обсудили в том числе участие и работу американских компаний на российском рынке, в том числе ExxonMobil, Schlumberge, Halliburton, Honeywell и других. Влияние санкций на работу этих компаний в России", - сказал он.

"Мы говорили и о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа, как наиболее экологичного топлива, в форме трубопроводного и сжиженного газа", - добавил А.Новак.

"У нас много общего в части того, что наши страны являются крупнейшими по добыче нефти и газа. И в этой части тоже есть много перспективных направлений для кооперации. Также обсудили вопросы энергоэффективности и обмена опытом и развития сотрудничества в области энергетики в целом", - сказал министр.

Вопросы, касающиеся тематики ОПЕК, на двусторонней встрече не затрагивались, добавил он.

"Вопрос взаимодействия ОПЕК и не-ОПЕК не ставился, потому что американская экономика рыночная, и мы сторонники рыночных отношений, но в период кризиса принимаем определённые решения по координации рынка, чтобы выйти быстрее из кризисных ситуаций. Так, мы, конечно, выступаем за свободный рынок, думаю, к этому надо стремиться", - отметил министр.

А.Новак сообщил также, что пригласил Р.Перри на Российскую Энергетическую неделю, которая пройдет 3-6 октября в Москве, "возможно, коллега приедет".

Министр сказал также, что до двусторонней встречи в рамках международного газового конгресса принял участие в закрытой панельной сессии, посвящённой развитию рынков СПГ экономик АТЭС, где принимали участие Р.Перри, министры других стран, главы компаний. По словам одного из участников встречи, на ней присутствовали главы американских компаний ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Baker Hughes и другие, в ходе нее стороны обменялись видением развития этих газовых рынков.

Сс гс

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