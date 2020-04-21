Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 21:08

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Минэнерго РФ Александр Новак призывает Техас пойти на шаги по ограничению добычи нефти, так как это поможет ОПЕК+ также двигаться в этом направлении, сообщил во вторник регулятор, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в штате Техас, Texas Railroad Commission Райан Ситтон.

"Я вчера снова поговорил с российским министром энергетики. Он сказал, что нужно больше решительных действий (для решения проблемы низких цен на нефть - ИФ). Однако, по его словам, обсуждение в ОПЕК дополнительных инициатив было бы возможно лишь если Техас, со своей стороны, сможет принять какие-то официальные меры (по снижению добычи - ИФ)", - сказал он в эфире телеканала CNBC.

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