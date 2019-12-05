Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 11:45

Вена. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики РФ Александр Новак позитивно оценил встречу с министром энергетики Саудовской Аравии.

"У нас прошла конструктивная встреча (с министром энергетики Саудовской Аравии - ИФ), сейчас мы обсудим с коллегами (на JMMC - ИФ) и вам все расскажем по результатам сегодняшней встречи, о чем договорились", - сказал Новак журналистам.

Встреча министров прошла в преддверии 17-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК. "Мы высоко ценим сложившийся диалог и уверены, что нужно продолжать наше взаимодействие как по линии международного взаимодействия, так и по взаимному развитию энергетических и экономических связей России и Саудовской Аравии", - ранее отметил российский министр в Твиттере российского ведомства.

"В октябре в Эр-Рияде состоялась встреча глав государств, и во многом благодаря усилиям лидеров наших стран двусторонняя кооперация в торгово-экономической сфере вышла на беспрецедентно высокий уровень, мы уделяем приоритетное внимание реализации достигнутых тогда договоренностей", - добавил он.

В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие по линии ОПЕК+, принятые меры по стабилизации мирового нефтяного рынка, а также актуальные направления взаимного развития экономических связей между странами, сообщает Минэнерго РФ.

Сс от фф бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!