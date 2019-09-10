Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 20:41

Абу-Даби. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики РФ Александр Новак уверен в том, что назначение принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда министром энергетики Саудовской Аравии благотворно повлияет на развитие двухсторонних отношений.

"Мы высоко ценим сложившийся диалог между Россией и Саудовской Аравией и считаем, что нужно продолжать взаимодействие, мы нацелены на развитие двустороннего сотрудничества, нами уже была проведена большая работа", - приводятся в Twitter Минэнерго РФ слова Новака на встрече с принцем в Джидде.

"Поздравляю с назначением на должность министра энергетики Королевства Саудовская Аравия. Знаю вас как профессионального энергичного человека и уверен, что вы сделаете многое и для Королевства, и для наших отношений", - сказал глава российского ведомства.

"Как известно, в октябре состоится визит президента России Владимира Путина в Королевство, идёт плотная подготовка, и наша задача сейчас - сделать этот визит успешным, содержательным", - добавил Новак.

сс от аш ВВ*

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