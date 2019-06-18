Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 13:41

Исфахан. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Вопрос о продлении сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти во втором полугодии нужно обсуждать либо в конце июня, либо в начале июля, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы отметили, что достаточно много неопределенностей сейчас на рынке, что необходимо принимать решение на второе полугодие ближе к концу июня, может быть в начале июля", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, пока конкретных дат встречи министров стран ОПЕК, а также встречи министров стран сделки ОПЕК+, еще нет.

"Конкретная дата еще будет согласована, поскольку это касается 24 стран и согласованием этой даты занимается секретариат ОПЕК, тем не менее, было поддержано, что необходимо продолжать сотрудничество. А конкретные параметры сделки будут обсуждаться в более поздние сроки", - отметил российский министр.

Аг вк от фф ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!