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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 21:06 05.06.2018 - 21:06

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Российский "Газпром" (MOEX: GAZP) и австрийская OMV готовят сделку по обмену активами по прежней схеме, не рассматривая как альтернативу покупку австрийской компанией активов у российского концерна за деньги, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас идет вопрос именно обсуждения обмена активами, и эта работа не закончена, продолжим. И я уверен, что будет найдено соответствующее решение", - сказал российский министр, уточнив, что вопрос внесения денежной формы с австрийской стороны "это не обсуждалось".

Как сообщалось, планируется, что "Газпром" войдет в месторождения OMV в Северном море через 38,5% участия в компании OMV (Norge) AS в обмен на получение австрийской компанией 24,98% участия в освоении 4 и 5 участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Сообщалось, что правительство Норвегии обеспокоено сделкой и даже, что австрийская сторона может заменить свои активы в сделке деньгами.

А.Новак подтвердил, что этот вопрос обсуждался сторонами в ходе российского визита в Вену.

"Да, этот вопрос затрагивался, и есть такие намерения между компанией OMV и компанией "Газпром" обменяться активами. Российская компания сейчас прорабатывает вместе с OMV вопрос получения доли в проектах Норвегии, соответственно в обмен на активы и участие в российских проектах компании OMV. Эта работа еще не закончена, она в стадии согласования окончательного. Мы сегодня обсуждали, что это одно из новых направлений развития сотрудничества между российскими компаниями и австрийскими. Я названия сейчас вам точно не скажу конкретно норвежских проектов, в России это наши проекты, которые реализует "Газпром", уже действующие проекты в Западной Сибири".

Ах ан фф*

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