Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Российская, украинская и европейская стороны намерены интенсифицировать контакты в консультациях по газу, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак по итогам очередной встречи по газу в Брюсселе.
"В целом мы видим, что и Еврокомиссия, и украинские партнёры настроены конструктивно, мы продолжим наше взаимодействие", - сказал он.
"В ближайшее время мы должны будем интенсифицировать наши контакты на уровне компаний - на уровне "Газпрома" и украинских компаний, в том числе относительно наиболее приемлемых правил взаимодействия операторов газотранспортных систем России и Украины", - добавил министр.
Ан им ав*