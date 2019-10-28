Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:42

Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Российская, украинская и европейская стороны намерены интенсифицировать контакты в консультациях по газу, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак по итогам очередной встречи по газу в Брюсселе.

"В целом мы видим, что и Еврокомиссия, и украинские партнёры настроены конструктивно, мы продолжим наше взаимодействие", - сказал он.

"В ближайшее время мы должны будем интенсифицировать наши контакты на уровне компаний - на уровне "Газпрома" и украинских компаний, в том числе относительно наиболее приемлемых правил взаимодействия операторов газотранспортных систем России и Украины", - добавил министр.

Ан им ав*

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