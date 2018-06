Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 21:06 05.06.2018 - 21:06

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Действия "Нафтогаза Украины" по аресту его зарубежных активов бросают тень на будущее отношений с Киевом по транзиту и поставкам газа, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он напомнил: "Мы считаем, что решение Стокгольмского арбитражного суда носит достаточно предвзятый характер, и по двум конкретно контрактам, которые между собой взаимоувязаны - на поставку газа и на транзит газа, было принято абсолютно разное зеркальное решение, противоречащее логике даже. И в одном случае не были учтены условия, которые были прописаны в контракте на поставку газа take or pay, в другом случае при транзите газа наоборот были учтены условия, которых не было в контракте - ship or pay. Соответственно дискриминационный характер носит решение, и поэтому сегодня, как вы знаете, "Газпром" (MOEX: GAZP) подал апелляцию в суд Швеции".

"Газпром" работает над правовой стороной вопроса, поэтому конечно на наш взгляд те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа на Украину, с транзитом и так далее. Поэтому мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия. И видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что это так сегодня происходит", - заявил российский министр.

"В первую очередь, это коммерческая компания решает с правовой стороны, с юридической, как им действовать. В данном случае выбран юридически такой путь, скажем, защиты позиции "Газпрома", - прокомментировал министр правовую позицию "Газпрома".

