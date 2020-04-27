Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 12:35

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Минэнерго РФ отмечает рост спроса на нефть в некоторых странах Европы.

"Отмечаем уже, буквально сегодня видели информацию что в странах Центральной и Западной Европы есть позитивные ростки прироста спроса. Если там на АЗС падение спроса составляло до 70%, то сегодня видим снижение этого показателя до 60-65% по некоторым странам", - сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия1".

Он также напомнил, что с мая начинает действовать сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, которая позволит убрать с рынка излишнее предложение.

"Исходя из этих факторов, я думаю, и будут формироваться настроения на биржевых рынках", - сказал Новак.

"Разбалансировка рынка, которая происходит, говорит о том, что участники рынка по-разному воспринимают текущую ситуацию, по-разному прогнозируют, что будет через неделю, месяц, квартал. Но большинство экспертов сходятся в том, что на сегодняшний день мы имеем пик снижения спроса, и спрос в любом случае будет восстанавливаться", - добавил министр.

По его словам, важно понимать баланс между снижением спроса, "возможностью, которая есть в качестве сокращения предложения и разницы, которая ложится на заполнение хранилищ".

"Нам важно пройти этот пик, чтобы не заполнить хранилища, потому что при полном заполнении наступает ситуация полного коллапса, и этого хотелось бы избежать, - заметил Новак.

Министр не стал прогнозировать сроки восстановления спроса, отметив, что "все ожидают, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будет расти".

Сс ск *

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