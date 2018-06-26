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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 1:52 27.06.2018 - 01:52

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Россия изучит с правовой точки зрения вопрос продолжения покупки нефти из Ирана, в отношении которых США восстановили санкции, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия продолжать закупки иранской нефти через "Промсырьеимпорт", А.Новак сказал: "мы оценим эту ситуацию с правовой точки зрения. У нас меморандум, который был подписан в 2014 году, действует. И будем смотреть, анализировать эту ситуацию в первую очередь из правовых обоснований.

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