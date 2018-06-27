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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 2:33 27.06.2018 - 02:33

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Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Россия изучит с правовой точки зрения вопрос продолжения покупки нефти из Ирана, в отношении которых США восстановили санкции, сообщил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия продолжать закупки иранской нефти через "Промсырьеимпорт", А.Новак сказал: "Мы оценим эту ситуацию с правовой точки зрения. У нас меморандум, который был подписан в 2014 году, действует. И будем смотреть, анализировать эту ситуацию в первую очередь из правовых обоснований".

Ранее во вторник ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США, что Соединенные Штаты требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

Как отмечает CNBC, США могут обратиться с просьбой увеличить добычу и к России, несмотря на крайне сложные отношения.

Ранее сообщалось, что поставки иранской нефти через структуру Минэнерго России "Промсырьеимпорт" по схеме "нефть в обмен на товары" не идут с начала года из-за отсутствия контракта с конечными покупателями.

Ранее сообщалось, что Иран и министерство энергетики России подписали контракт на поставку иранской нефти на мировые рынки через "Промсырьеимпорт". Первый танкер иранской нефти по этому контракту был отправлен в середине ноября 2017 года.

В апреле А.Новак сообщал, что соглашение о поставках иранской нефти через "Промсырьеимпорт" должно быть продлено на пять лет.

"Соглашение действует, оно продлено. Первая поставка была, сейчас организуются очередные поставки", - говорил он.

Сс бе

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