Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы приводят к тому, что нефтеперерабатывающий сектор, в частности США, испытывает нехватку тяжелой нефти, это видно по премии к цене нефти Urals и растущим дисконтам WTI к Brent, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете Asharq al Awsat.

"Санкции и другие геополитические факторы уже привели к тому, что нефтеперерабатывающий сектор испытывает нехватку тяжелой нефти, ранее импортируемой из Венесуэлы, и отчасти Ирана - особенно эта проблема актуальна для США. Трудно сказать, за чей счет будут восстановлены поставки тяжелых сортов нефти, но их дефицит подтверждают положительные премии Юралс и растущие дисконты WTI к Brent", - сказал министр.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия активно наращивает экспорт нефти в США на фоне снижения поставок Венесуэлой. Так, по данным отчета управляющего партнера Caracas Capital Markets Расса Даллена, в первой половине мая 13 танкеров доставили в Штаты почти 5 млн баррелей российских нефти и нефтепродуктов, и дополнительные объемы нефти находятся в процессе транспортировки. По его оценкам, американские нефтеперерабатывающие компании могут увеличить втрое прием российской нефти за месяц. В январе-феврале Россия экспортировала в США порядка 16 млн баррелей нефти и нефтепродуктов по сравнению с 20 млн баррелей годом ранее.

"Я думаю, что только во втором полугодии 2019 года станет понятно, на каком уровне стабилизируется добыча и экспорт Ирана, Не ясной остается ситуация с добычей в Венесуэле, при этом мы ждем роста добычи в США после окончания периода инфраструктурных ограничений в Пермиан () в 3-4 квартале 2019 года", - добавил он.

По словам Новака, "добыча нефти в США продолжает расти, при этом анализ структуры добычи указывает на то, что рост в среднесрочной перспективе продолжится".

"При этом, не стоит забывать, что объем добычи сланцевой нефти в США довольно чувствителен к цене на нефть., хотя благодаря повышению эффективности добычи и совершенствованию технологий уровень безубыточности сланцевой добычи существенно упал", - заметил министр.

Комментируя перспективы развития нефтяного рынка в среднесрочной перспективе, А.Новак выразил мнение, что "самые важные риски для спроса на нефть могут возникнуть из-за замедления мировой экономики в ближайшие несколько лет".

"Среди экономических факторов можно отметить начавшееся уменьшение темпов роста мировой торговли и эскалацию торговых конфликтов между США и Китаем. Эти факторы, совокупно с повышенной политической неопределенностью в ряде регионов мира, указывают на уязвимость мировой экономики к дальнейшим потрясениям. Отсутствие предсказуемости и понятных правил игры всегда приводит к ухудшению инвестиционного климата и снижению инвестиций, а этом в свою очередь приводит к понижению темпов роста экономики", - сказал министр.

"Это, что касается, глобальных факторов. Но есть, конечно, и чисто отраслевые факторы, энергетические. В первую очередь это усиления конкуренции, а также постепенного роста доли разработки нетрадиционных запасов, то есть запасов с большей себестоимостью добычи. Несмотря на то, что основным драйвером динамики предложения нефти, вероятно, станут страны Ближнего Востока, обладающие самой низкой себестоимостью, влияние добычи в США и, в первую очередь, сланцевой добычи, может усилиться", - сказал он.

"Кроме того, свою роль на рынке будут играть и долгосрочные факторы экологичности, энергоэффективности и межтопливной конкуренции. К примеру, говоря об экологичности энергетики, стоит учитывать изменение норм по содержанию серы в морском судовом топливе с 3,5% до 0,5%, что обеспечит частичное замещение высокосернистого мазута дизелем, СПГ и прочими более экологичными топливами. Также быстро развиваются возобновляемые источники энергии - они пока не смогут заменить нефть и газ, но приведут к обострению конкурентной борьбы между источниками энергии", - резюмировал Новак.

Сс фф пч

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