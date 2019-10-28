Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:43

Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Строительство газопровода "Северный поток 2" обсуждалось в ходе двухсторонней встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, на трехсторонних консультациях этот вопрос не поднимался, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Этот вопрос мы сегодня не обсуждали. Мы обсуждали его на двухсторонних переговорах с господином Шефчовичем. Мы еще раз подчеркнули то, что это коммерческий проект, в нем заинтересована Европа, и высказали негативное отношение к возможным санкциям в отношении этого проекта", - сказал Новак.

Вк им де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!