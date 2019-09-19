Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 17:46

Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Консультации РФ-ЕК-Украина прошли конструктивно, обсуждались вопросы транзита и поставок газа в ЕС через Украину, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам консультаций.

Он отметил, что российская сторона услышала от украинских партнеров заинтересованность работать с 1 января (2020 года - ИФ).

По его словам, Украина представила нормативную базу работы своей газотранспортной системы (ГТС) по европейскому законодательству. "Наша позиция, что, если европейская система будет имплементирована на Украине с 1 января, РФ готова работать", - сказал российский министр.

"Я уверен, что мы найдем все решения, чтобы поставки газа с 1 января не прерывались", - подчеркнул он.

Новак отметил, что РФ "готова работать по старому контракту, если Украина не сможет создать независимого оператора ГТС".

При этом, заявил он, европейским потребителям будут поставлены необходимые объемы газа. "И мы готовы использовать украинскую ГТС", - добавил министр.

Сс яъ фф ав*

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