Хьюстон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) уже запустил СПГ-завод "Криогаз-Высоцк", сообщил финансовый директор компании Марк Джетвей в ходе конференции Ceraweek, организованной IHS Market.
"Мы уже запустили завод, газ поступает на завод", - сказал он, отметив, что сейчас СПГ поступает в резервуар, а первая отгрузка будет в начале апреля.
Проект "Криогаз-Высоцк" предусматривает строительство завода по производству СПГ, который будет питаться от газопровода "Ленинград - Выборг - Госграница". Мощность первой очереди предполагается на уровне 660 тыс. тонн. Кроме того, "НОВАТЭК" планировал добавить к первой линии завода еще две суммарной мощностью около 1,2 млн тонн.
В основу технологического процесса завода легла особая технология сжижения газа на основе многокомпонентного смешанного хладагента, представляющего собой комбинацию различных углеводородов с разной температурой испарения.
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