Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 18:53

Нью-Йорк (ООН). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Новая инициатива США по ядерному разоружению нацелена на диалог и дипломатическое взаимодействие между странами, а не на порицание государств, которые вынуждены держать ядерный арсенал, заявила во вторник заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

"США сейчас находятся в процессе развития плана по реализации передовой инициативы - "Создание условий для ядерного разоружения" - CCND (Creating the conditions for nuclear disarmament - ИФ). Эта инициатива нацелена на то, чтобы объединить страны, выстроить между ними конструктивный диалог и изучить методы, которые могли бы создать условия и среду для поддержания безопасности в мире", - сказала она на заседании Совбеза ООН.

По ее словам, "это должно обеспечить возможность дальнейшего прогресса на пути к конечной цели - ядерному разоружению".

"В этом смысле, наряду с упором на диалог, дипломатическим взаимодействием со всеми сторонами, инициатива CCND контрастирует с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия (ДВЗЯО)", - заявила она.

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