Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 12:36

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолет первого рейса новой авиакомпании Air Antwerp вылетел в понедельник утром из аэропорта Дёрне (Антверпен) в Лондон, сообщила фламандская газета Het laatste nieuws.

Как объясняют основатели компании, она предназначена, в первую очередь, для местных бизнесменов, считающих, что путешествие в Лондон через Брюссель слишком неудобное и долгое.

Руководители Air Antwerp осторожны в прогнозах на перспективы компании. Первым рейсом вылетело полтора десятка ее служащих.

Air Antwerp заключила соглашение с нидерландской KLM. Компания будет совершать четыре рейса в неделю из Антверпена в Лондон и обратно. Она использует Fokker 50, способный принимать до 50 пассажиров.

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