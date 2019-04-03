Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 19:59

Брюссель. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Благодаря европейской газовой директиве с поправками можно будет гарантировать, что законодательство ЕС станет применяться ко всем газопроводам, пересекающим Евросоюз, исходящим из третьих стран или направленным в них, заявил член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете.

"Это будет делаться при уважении правил Европейского союза, что важно для нашей безопасности, нашего суверенитета и нашей европейской солидарности", - сказал еврокомиссар в среду, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе в дебатах по обновленной газовой директиве ЕС.

По его словам, это означает что фундаментальные принципы законодательства Европейского союза, такие как допуск третьих сторон, регламентированные тарифы, разукрупнение, а также законодательство о конкуренции, будут применяться к третьим странам.

Он отметил, что большая часть потребляемого в ЕС газа поступает извне, в том числе из офшорных зон, и новые правила будут распространяться на газопроводы, исходящие из офшорных зон. Правила внутреннего рынка ЕС будут действовать для всех участвующих игроков.

"Европейская комиссия рассмотрела различные необходимые изменения, чтобы улучшить прозрачность и сотрудничество между регламентирующими администрациями и иметь ясную процедуру для предоставления исключений. Такие исключения должны быть полностью оправданы на период, не превышающий 20 лет", - сообщил М.Ариас Каньете.

"Окончательный компромиссный текст предусматривает возможность для государств-членов подписывать двусторонние соглашения с третьими странами по интерконнекторным операциям по разрешению Европейской комиссии (...) в соответствии с правилами Европейского союза", - сказал член Еврокомиссии по энергетике.

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