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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 23:45 11.06.2018 - 23:45

***Ле Дриан выступил за интенсификацию обсуждения на экспертном уровне политических аспектов кризиса

Берлин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Переговоры глав МИД стран "Нормандской четверки" позволили увидеть новую динамику, которая могла бы принести мир на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы увидели новую динамику, которая в итоге может привести к решению, дающему мир", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине.

Говоря о политических аспектах кризиса на востоке Украины, французский министр подчеркнул, что "дискуссии дипломатических представителей и экспертов должны продолжиться и интенсифицироваться", Ж.-И.Ле Дриан пояснил, что одна из тем - это вопрос об особом статусе некоторых частей Украины.

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