Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 7:14

Вашингтон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Северная Корея планирует принять жесткую политику в отношении США, которая предполагает, в том числе, отказ от переговоров по денуклеаризации, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с настроениями северокорейского руководства.

По словам собеседника телеканала, новая политика КНДР в отношении США, вероятно, является так называемым "рождественским подарком", который Пхеньян обещал преподнести Вашингтону.

Ожидается, что данная политика будет включать отказ от переговоров с США и укрепление статуса КНДР как государства, обладающего ядерным оружием.

Пхеньян также больше не будет стремиться к ослаблению санкций как средству достижения экономического развития ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, но вместо этого увеличит свою приверженность государственной идеологии самообеспечения, заявил источник.

По словам собеседника телеканала, лидер КНДР Ким Чен Ын занял "выжидательную" позицию в связи с тем, что президент США Дональд Трамп оказался политически уязвим из-за процедуры импичмента.

"Аналитики считают, что Пхеньян обеспокоен тем, что если он заключит сделку с Трампом и тот проиграет в ноябре, его преемник может не поддержать соглашение", - отмечает телеканал.

Как подчеркнул источник, если Трамп победит на президентских выборах 2020 года, то северокорейцы могут быть более готовы к возобновлению переговоров.

Между тем, собеседник телеканала считает, что шансы на то, что Пхеньян испытает баллистическую ракету дальнего действия, "очень низки".

Эти действия сочтут слишком провокационными такие страны, как Китай и Россия, два наиболее важных международных торговых партнера Пхеньяна, сказал источник.

Он добавил, что недавние испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ помогли северокорейским ученым "получить ценные знания", но не пересекли красную линию, которая нанесла бы ущерб отношениям с Китаем и Россией.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двусторонний диалог.

Ри Тхэ Сон напомнил, что "приближается окончание года - срок, установленный КНДР для США".

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

1вз др

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