Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Новая, третья заявка оператора строительства газопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 - содержит два альтернативных маршрута на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от острова Бронхольм, говорится в сообщении Датского энергетического агентства (ДЭА).

В сообщении говорится, что две предыдущих заявки от оператора, поданные в апреле 2017 года и в августе 2018 года, находятся на продвинутой стадии. Однако, в частности, в отношении второй заявки (на континентальном шельфе к северо-западу от острова Бронхольм) агентство указывает, что сейчас ожидается оценка новых юго-восточных маршрутов.

Агентство отмечает, что в результате достигнутого соглашения между Польшей и Данией относительно границы к югу от Бронхольма, теперь эта территория доступна для прокладки газопровода.

"В марте 2019 году энергетическое агентство Дании потребовало от Nord Stream 2 оценить юго-восточный маршрут на континентальном шельфе. Причина такого требования состояла в том, что агентство должно удостовериться, что будет выдано разрешение на самые оптимальный маршрут с точки зрения экологии и безопасности. Согласно текущей оценке, юго-восточный маршрут является более подходящим, основываясь на ряде параметров по экологии и безопасности, таких как влияние на шиппинг и территорию Natura 2000 (сеть охранных участков, центральный элемент в охране биоразнообразия на территории стран-членов Европейского Союза)", - отмечается в сообщении.

Агентство также пишет, что теперь начнет экологическую оценку заявки, что включает, среди прочего, общественные консультации по отчету о воздействии на окружающую среду.

"Ожидается, что общественные консультации начнутся в ближайшее время, и будут также включать консультации с соответствующими странами в отношении любых трансграничных воздействий на окружающую среду в соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспоо). Впоследствии Датское энергетическое агентство в сотрудничестве с оператором рассмотрит полученные ответы. Срок рассмотрения этой части будет зависеть от количества, содержания и сложности ответов. Это означает, что в настоящее время агентство не может сказать, когда может быть предоставлено разрешение", - говорится в пресс-релизе.

На рассмотрении в ДЭА уже находятся две заявки от компании Nord Stream 2. В апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе планирования успешно работающего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 подала первую заявку на базовый маршрут, пересекающий территориальные воды Дании к югу от острова Борнхольм.

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о Континентальном шельфе Дании, имеющая ретроспективное действие только для проекта "Северный поток 2". Новый закон дал право министерству иностранных дел Дании налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах Дании по политическим соображениям. Решение от министерства иностранных дел ожидается уже в течение 16 месяцев. Nord Stream 2 до сих пор не получила никакого ответа.

В августе 2018 года после 8 месяцев ожидания ответа министерства иностранных дел и без каких-либо временных рамок его получения компания Nord Stream 2 была вынуждена подать заявку по альтернативному маршруту через ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма вне датских территориальных вод.

"Процессы получения разрешений по обеим заявкам, включавшие национальные и международные консультации с общественностью, экспертами и компетентными органами (так называемую процедуру Эспоо), показали, что оба маршрута соответствуют техническим и экологическим требованиям, и разрешение может быть выдано по любому из них", - подчеркивал Nord Stream 2.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Владельцем Nord Stream 2 является "Газпром". Проект финансируется в партнерстве с французской Engie, австрийской OMV, британо-нидерландской Royal Dutch Shell, германскими Uniper и Wintershall.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 4 октября 2018 года заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.

Сс фф ав*

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