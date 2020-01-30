Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 7:53

Брюссель. 30 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил, что Веллингтон отправит в китайский Ухань - эпицентр распространения нового коронавируса - самолет на 300 мест для эвакуации сограждан, сообщают в четверг западные СМИ.

"Это комплексная операция, в связи с чем мы работаем над всеми необходимыми требованиями, но также мы работаем над тем, чтобы отправить самолет как можно скорее", - сказал министр.

Он отметил, что власти Китая еще не дали добро на прием самолета.

"В порядке приоритета Новая Зеландия также предложит места для (жителей - ИФ) стран тихоокеанских островов и австралийских граждан", - отметил Питерс.

Он добавил, что новозеландские власти разрабатывают процедуры для медицинского освидетельствования новозеландцев перед тем, как они поднимутся на борт воздушного судна, для контроля эпидемиологической ситуации во время полета и для двухнедельного карантина по прибытии в Новую Зеландию.

По данным западных СМИ, в Ухане подтверждено присутствие 53 граждан НовойЗеландии, однако, по-видимому, речь идет о число в два раза большем.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

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