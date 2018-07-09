Новая Зеландия приобретет четыре противолодочных самолета у американской Boeing за $1,6 млрд

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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 8:42 09.07.2018 - 08:42

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Новой Зеландии приняли решение о приобретении четырех американских патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon, сообщил в понедельник глава министерства обороны страны Рон Марк. "Это решение усиливает возможности патрулирования в тихоокеанском регионе, значительно расширяя диапазон и стойкость, необходимую для оказания помощи нашим партнерам в регионе", - приводят западные СМИ слова Р.Марка. По его словам, сделка обойдется Новой Зеландии в $1,6 млрд, а приобретаемые P-8A Poseidon заменят устаревшие самолеты "Орион". В свою очередь, американская корпорация Boeing, производящая P-8A Poseidon, заявила, что продолжит сотрудничество с Новой Зеландией, чтобы помочь ей удовлетворить ее военные потребности. 1кю ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс