Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 15:16

(дополненная версия сообщения от 12:50 мск, добавлены 6-8 абзацы)

Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский совет в понедельник принял новую стратегию в отношении Центральной Азии, которая заключается в укреплении отношений между сторонами и углубленном сотрудничестве в ряде сфер, говорится в заявлении, распространенном на сайте совета.

"17 июня 2019 года Совет принял решение о новой стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, адаптирующей политику ЕС к новым возможностям, появившимся в регионе", - отмечается в документе.

"Совет приветствует укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном", - говорится в распространенном заявлении.

При этом подчеркивается, что "новая стратегия направлена на содействие устойчивости и процветания, а также на региональное сотрудничество в Центральной Азии".

В частности, речь идет о заключении и осуществлении взаимовыгодных соглашений о расширенном партнерстве и сотрудничестве с заинтересованными странами региона.

"Совет напоминает, что объемы отношений с ЕС увязаны с готовностью отдельных стран Центральной Азии проводить реформы и укреплять демократию, права человека, верховенство права и независимость судебной системы, а также модернизировать и диверсифицировать экономику, в том числе путем поддержки частного сектора, малых и средних предприятий, в условиях свободной рыночной экономики", - подчеркивается в коммюнике.

"Совет ожидает расширения сотрудничества со странами Центральной Азии в целях содействия устойчивой, всеобъемлющей связи, основанной на правилах. Совет также подчеркивает общую заинтересованность ЕС и стран Центральной Азии в активизации сотрудничества в содействии миру в Афганистане", - говорится далее в документе.

Основой своего взаимодействия со странами Центральной Азии ЕС считает взаимовыгодные соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) с заинтересованными странами региона.

Первая стратегия ЕС в отношении стран Центральной Азии была принята в 2007 году.

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