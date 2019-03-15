Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 3:22

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков" в пятницу, пройдя Сицилийский пролив, вошел в восточную часть акватории Средиземного моря, следует из данных системы мониторинга движения морских судов AIS.

В настоящее время корабли идут курсом на восток в районе Мальты.

В состав отряда Северного флота, который во вторник зашел в Средиземное море, помимо ракетного фрегата входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

Как сообщалось, во вторник патрульный самолет ВВС Испании P-3 Orion совершил разведывательный полет над районом прохождения отряда в западной части Средиземного моря.

Еще при подходе отряда кораблей Северного флота к Гибралтару в понедельник их облет также совершил противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. По имеющимся данным, в ходе серии пролетов вблизи российских кораблей американский морской разведчик снижался до высоты 160 метров над уровнем моря.

Ранее в пресс-службе Северного флота России "Интерфаксу" сообщили, что это первый дальний поход "Адмирала Горшкова" - одного из самых современных российских кораблей, который оснащен крылатыми ракетами "Калибр". По данным Севфлота, отряд в ближайшие месяцы будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана.

В частности, "Адмирал Горшков" войдет в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

1нв бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!