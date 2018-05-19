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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 14:39 19.05.2018 - 14:39

Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Принц Гарри Уэльский и его супруга Меган Маркл вышли к ликующей толпе возле Виндзорского замка после окончания церемонии бракосочетания, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

На выходе из церкви молодожены, которые теперь имеют титулы герцога и герцогини Сассекских, поцеловались под оживленные аплодисменты присутствующих.

Ранее в часовне завершился обряд венчания, который проводил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Помимо этого, речь, посвященную любви и смыслу брака, произнес американский епископ Майкл Карри.

После этого принц и его избранница обменялись кольцами. Ряд журналистов отметили, что у пары из-за волнения немного дрожали руки.

За основной частью церемонии последовало оформление документов - принц Чарльз и мать М.Маркл отлучились вместе с парой на несколько минут, пока в церкви играла виолончель.

В настоящий момент свадебная процессия передвигается по Лондону, где собрались тысячи людей. Маршрут процессии проходит через Касл-хилл, Хай-стрит, Кингс-роуд, Альберт-роуд, Лонг-уок и должен завершиться у зала Святого Георгия. Новоиспеченные супруги выбрали для этого открытое ландо Ascot.

Ожидается, что позднее в субботу пройдет прием для приглашенных на свадьбу 600 особых гостей, в числе которых - всемирно известные актеры театра и кино, музыканты и спортсмены.

Принца Гарри и М.Маркл намеренно познакомили их друзья, после чего у них завязался роман. О помолвке стало известно в ноябре прошлого года.

Принц Гарри - младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены Дианы. Он является шестым в очереди наследования престола Соединенного королевства.

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