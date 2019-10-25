Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 10:14

Брюссель. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Голосование по кандидатурам на пост генерального секретаря МАГАТЭ состоятся с 28 по 30 октября, сообщил в пятницу постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Первый тур голосования состоялся в минувший понедельник, 21 октября. По его итогам из трех претендентов остались два - постпред Аргентины в Вене Рафаэль Гросси и бывший постпред Румынии при МАГАТЭ Корнел Феруцэ. При этом последний лидирует с минимальным преимуществом - 17 голосов к 16, тогда так для победы кандидату необходимо набрать 24 из 35 голосов членов Совета управляющих.

"Совет Управляющих МАГАТЭ стремится к назначению нового Гендиректора 2/3 голосов уже в октябре. Процесс выборов интенсифицируется - по одному голосованию в день с понедельника по среду", - сообщил Ульянов в своем микроблоге в Твиттере.

"Поскольку рейтинги обоих кандидатов почти равны, состязание будет исключительно напряженным", - отметил высокопоставленный российский дипломат.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, который возглавлял агентство с 2009 года, скончался в конце июля. Временно исполняющим обязанности гендиректора совет управляющих МАГАТЭ назначил Феруцэ.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства - члены организации.

Перед началом тайного голосования были проведены два неофициальных голосования, в их ходе ни один из кандидатов не набирал 2/3 голосов.

Ульянов обратил внимание на "занимательную арифметику" в процессе голосования. "Новому гендиректору для избрания нужно набрать не меньше 2/3 голосов. Поскольку в Совете управляющих 35 стран, речь, на первый взгляд, должна идти о 24 или более голосах. Но это не обязательно так", - написал дипломат.

"Дело в том, что засчитываются только голоса в пользу того или иного кандидата. Воздержавшиеся в расчёт не принимаются. В ходе нынешних выборов одна страна все время воздерживается. В результате планка опустилась до 23 голосов, а в последний раз - до 22, поскольку воздержались двое", - сообщил он.

Как отметил ранее Ульянов, в том случае, если победителя в результате голосования выявить не удастся, избирательная кампания начнется заново, "с нуля".

1ак де

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