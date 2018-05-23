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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 19:47 23.05.2018 - 19:47

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Рим. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджио Маттарелла в среду поручил Джузеппе Конте сформировать новое итальянское правительство, передает телеканал "РАИ-Ньюс" со ссылкой на секретаря президентской канцелярии Уго Дзампетти.

С.Маттарелла ранее в среду провел длительную беседу с Дж.Конте. Она состоялась в Квиринальском дворце.

Профессор юриспруденции Флорентийского университета Дж.Конте родился в 1964 году в области Апулия и сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права. В частности, он читали лекции в таких известных во всем мире университетах, как Кембридж и Сорбонна.

У Дж.Конте нет серьезного опыта политической деятельности. Его считают компромиссным кандидатом, так как он не представляет ведущие политические силы Италии - ни партию "Лига", ни движение "Пять звезд".

Ранее "Лига" и "Пять звезд" распространили текст контракта о создании коалиционного соглашения, в котором затрагивались международные отношения, социально-экономическая, культурная и трудовая сферы. Помимо этого, в соглашении говорилось о необходимости отменить санкции против России одновременно с сохранением партнерских отношений между Италией и Вашингтоном.

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев. После очередных безуспешных консультаций президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

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