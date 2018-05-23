Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 19:39 23.05.2018 - 19:39

Рим. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджио Маттарелла в среду поручил Джузеппе Конте сформировать новое итальянское правительство, передает телеканал "РАИ-Ньюс" со ссылкой на секретаря президентской канцелярии Уго Дзампетти. С.Маттарелла ранее в среду провел длительную беседу с Дж.Конте. Она состоялась в Квиринальском дворце. ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс