Новое итальянское правительство поручено сформировать Серджио Конте
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Рим. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Италии Серджио Маттарелла в среду поручил Джузеппе Конте сформировать новое итальянское правительство, передает телеканал "РАИ-Ньюс" со ссылкой на секретаря президентской канцелярии Уго Дзампетти.
С.Маттарелла ранее в среду провел длительную беседу с Дж.Конте. Она состоялась в Квиринальском дворце.
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Интерфакс