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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 16:15 22.06.2018 - 16:15

Берлин. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Словении Борут Пахор поручил Словенской демократической партии (СДП) сформировать коалиционный кабинет министров по итогам парламентских выборов, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Я поручу партии, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах, сформировать правительство", - сказал Б.Пахор, выступая в парламенте.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Словении в начале июня. СДП, как и прогнозировали эксперты, получила 25 из 90 мест в парламенте, и стала крупнейшей в законодательном органе страны. Эта правоцентристская партия придерживается жесткой анти-иммигрантской политики.

Второе место на выборах получили левоцентристы из партии "Список Марьяна Шареца", который набрал почти 13% голосов, еще две партии набрали по 10%, а остальным пяти удалось заручиться поддержкой от 4 до 9% избирателей.

1кю ар

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