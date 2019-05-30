Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 16:00

Дели. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Новый состав кабинета министров во главе с Нарендрой Моди в четверг принес присягу, сообщает местная газета "Индиан экспресс".

По данным издания, на грандиозной церемонии присутствовали более 6 тыс. гостей со всего мира - иностранные политики и дипломаты, представители бизнес-сообщества и кинозвезды. Кроме того, на церемонию был приглашен лидер партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди и его мать Соня Ганди.

Западные СМИ напоминают, что Моди стал главой правительства Индии на второй срок подряд.

На прошлой неделе стало известно, что на парламентских выборах в Индии победу одержала правящая "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия, ИНП) премьер-министра Нарендры Моди, получив рекордные для нее 303 места в законодательном органе страны.

В свою очередь, основной конкурент ИНП - Индийский национальный конгресс (ИНК) получил 52 мандата из 543.

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