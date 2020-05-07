Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 10:58

Иерусалим. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Коалиционное правительство блоков "Ликуд" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" председателя кнессета (парламента Израиля) Бени Ганца будет приведено к присяге 13 мая, сообщило в четверг издание Jerusalem Post.

Нетаньяху и Ганц приняли такое решение на встрече в среду вечером.

Они также обсудили поправки к законопроекту о ротационном председательстве в правительстве, а также о продлении срока полномочий правительства с трех до четырех с половиной лет. В этом случае Неатньяху будет занимать пост премьера на протяжении полутора лет - до ноября 2021 года, затем должность премьер-министра до 2023 года займет Бени Ганц.

Накануне депутаты кнессета начали голосование по поправкам к законопроекту о ротационном председательстве в правительстве.

Всего к законопроекту подано около тысячи поправок, их рассмотрение, и голосование по ним, вероятно, затянется надолго.

Ожидается, что блок Ганца "Кахоль-Лаван" поможет Нетаньяху собрать голоса 61 из 120 депутатов Кнессета, поддерживающих формирование правительства. Подписи членов кнессета должны быть представлены президенту Израиля Реувену Ривлину не позднее четверга, чтобы избежать очередных выборов.

Если депутаты поддержат идею создания коалиционного правительства, они должны будут обратиться с просьбой к президенту страны Реувену Ривлину дать премьер-министру Биньямину Нетаньяху мандат на формирование правительства. После этого Нетаньяху должен будет за две недели решить все вопросы, которые могут возникнуть в этой связи.

В Израиле уже более года длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

1ви ар

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