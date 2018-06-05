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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 21:29 05.06.2018 - 21:29

Рим. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Сенат (верхняя палата) парламента Италии во вторник выразил вотум доверия новому итальянскому правительству во главе с Джузеппе Конте.

По сообщению итальянского телеканала "Раи 24", доверие правительству Дж.Конте выразил 171 сенатор, в то время как 117 парламентариев проголосовали против, еще 25 воздержались.

Ранее во вторник Дж.Конте представил в Сенате детали программы работы правительства.

Новое правительство Италии во главе с Дж.Конте принесло присягу в Риме в прошлую пятницу

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