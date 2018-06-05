Новое правительство Италии заручилось поддержкой итальянского сената
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Рим. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Сенат (верхняя палата) парламента Италии во вторник выразил вотум доверия новому итальянскому правительству во главе с Джузеппе Конте.
По сообщению итальянского телеканала "Раи 24", доверие правительству Дж.Конте выразил 171 сенатор, в то время как 117 парламентариев проголосовали против, еще 25 воздержались.
Ранее во вторник Дж.Конте представил в Сенате детали программы работы правительства.
Новое правительство Италии во главе с Дж.Конте принесло присягу в Риме в прошлую пятницу
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Интерфакс