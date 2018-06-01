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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 16:28 01.06.2018 - 16:28

Рим. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Новое итальянское правительство во главе с Джузеппе Конте в пятницу принесло присягу в Риме.

На церемонии в Квиринальском дворце он произнес стандартную клятву.

Помимо Дж.Конте в состав правительства вошли 18 министров. Они приняли присягу вслед за Дж.Конте.

Министром экономического развития, труда и социальной политики стал глава движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо, также он занимает должность вице-премьера. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини стал главой МВД, и, как и Л.Ди Майо, вице-премьером.

Известный своей критикой в адрес Европейского союза экономист Паоло Савона стал министром по делам ЕС, пост главы МИД занимает юрист Энцо Моаверо Миланези, министром юстиции назначен адвокат Альфонсо Бонафеде, а главой Минобороны - Элизабетта Трента.

Министром экономики назначен Джованни Триа.

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