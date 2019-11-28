Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 15:20

Брюссель. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Еще одно сильное землетрясение произошло в четверг в районе албанского города Драча, сообщает сербская радиостанция Б92.

Сила землетрясения оценивается в 5,1 баллов по шкале Рихтера.

Информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что ущерб нанесен одной больнице.

Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров в 25 км от Драча и в 48 км от столицы страны Тираны.

Радиостанция напоминает, что этот толчок - один из самых сильных после разрушительного землетрясения, произошедшего ранее на этой неделе и унесшего 40 жизней, и серии последовавших эхо-толков.

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