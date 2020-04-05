Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 18:19

Багдад. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан с оптимизмом смотрит на возможность достижения нового соглашения для снижения предложения нефти на мировом рынке, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министерства нефти страны.

Глава ведомства провел в воскресенье ряд телефонных разговоров со своими коллегами-участниками сделки ОПЕК+ .

Ведомство приводит мнение Тарика аль-Габдана, который заявил, что любое новое соглашение требует поддержки со стороны основных производителей нефти, не участвующих в сделке ОПЕК+, таких как США, Канада и Норвегия.

Дк аг

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