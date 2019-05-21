Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 9:19

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Полиция Новой Зеландии во вторник предъявила Брентону Тарранту, напавшему на две мечети в городе Крайстчерч, обвинения в совершении террористических актов.

"В настоящее время Брентону Тарранту предъявлено обвинение в участии в террористическом акте в соответствии с разделом 6А Закона 2002 года о пресечении терроризма. Обвинение будет содержать информацию о том, что террористический акт был совершен в Крайстчерче 15 марта 2019 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

В частности, Брентону предъявили обвинение в убийстве 51 человека, в покушении на убийство 40 человек и еще одно обвинение в соответствии с законом о пресечении терроризма

Отмечается, что представители полиции провели встречу с родственниками погибших и с теми, кто выжил в при атаке, и проинформировали их об обвинениях в адрес Тарранта.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерча и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате двух нападений погибли более 50 человек, десятки человек получили ранения.

Напавший в Крайстчерче транслировал атаку в реальном времени в соцсети Facebook.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!