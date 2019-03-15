Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 12:20

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - В Новой Зеландии полиция проводит операцию в городе Данидин, имеющую отношение к расследованию серии нападений на мечети в пятницу утром, сообщает телеканал CNN.

"Полицейские находятся на частной территории на улице Сомервиль в городе Данидин. Это место представляет интерес в связи с сегодняшним серьезным инцидентом в Крайстчерче с применением оружия", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

"В близлежащем районе проведена эвакуация из соображений безопасности", - отмечает полиция.

В сообщении также говорится, что в районе выставлено полицейское оцепление.

О других деталях операции не сообщается.

Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщала о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны Джасинда Ардерн.

1бф аю

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