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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 12:16 18.09.2018 - 12:16

Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил новые банкноты в 100 и 200 евро, которые поступят в обращение 28 мая 2019 года.

Обновленные купюры второго поколения серии "Европа" имеют улучшенную защиту от подделок.

Член правления ЕЦБ Ив Мерш в рамках презентации банкнот сообщил, что при их печати используется специальная голограмма со знаком евро. Кроме того, на серебристой полоске справа от номинала будут размещены изображение мифологической Европы, а также архитектурный мотив.

Само обозначение номинала в левом нижнем углу приобрело изумрудный оттенок, причем, в отличие от других купюр серии, при увеличении можно будет также увидеть вписанные в него знаки евро.

Размер купюр также изменится: теперь они будут той же высоты, что и банкноты в 50 евро. Это делается для удобства использования денег в банкоматах, сообщает Deutsche Welle.

С 2013 года ЕЦБ уже заменил банкноты в 5, 10, 20 и 50 евро. Купюру в 500 евро ранее было решено вывести из оборота, так как она часто используется в преступных схемах.

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