Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 20:13

*** Меры, в частности, могут коснуться международного аэропорта Гаваны, гостиниц, производства рома

Мадрид. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение США об исках против Кубы подрывает как суверенитет Острова Свободы, так и нормы международного права, заявил в среду глава кубинского МИД Бруно Родригес.

"Это - атака на международное право и на суверенитет Кубы и третьих стран", - написал он в Twitter.

Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео объявил, что власти США разрешат подавать иски против иностранных компаний, которые работают на Кубе, используя конфискованную Гаваной у американцев собственность.

"Решение вступает в силу со 2 мая", - сказал он журналистам в госдепе.

В соответствии с этим решением власти США больше не будут приостанавливать действие закона, разрешающего подачу подобного рода исков.

Помощник госсекретаря США Ким Брайер отметила, что решение Госдепа не предполагает исключений, добавив, что большинству иностранных компаний, работающих на Кубе, не о чем беспокоиться.

"Я хочу подчеркнуть, что европейские компании, работающие на Кубе, могут не волноваться, если они не связаны с собственностью, украденной у американцев", - уточнила она. Как сообщали ранее СМИ, речь идет о конфискованной в ходе кубинской революции 1959 года недвижимости. Вашингтон теперь возобновит действие закона Хелмса-Бёртона, приостановленного в 1996 году, когда его и принял конгресс США. Закон позволит людям, бежавшим с Кубы, подавать иски против иностранных компаний, которые используют конфискованную у них кубинскими властями собственность.

На протяжении 23 лет каждый американский президент отменял действие закона, так как он вызывал критику со стороны других стран, а его применение могло привести к огромному количеству исков американцев в отношении иностранных компаний, поясняют американские СМИ.

Со своей стороны, агентство ЭФЭ отмечает, что новые американские меры могут позволить требовать возмещения ущерба за конфискацию многих объектов на Кубе, в том числе - очень крупных.

В частности, теоретически речь, к примеру, может пойти о международном аэропорте имени Хосе Марти в Гаване и об авиакомпании Cubana de Aviacion. Оба они принадлежали кубинцу Хосе Лопесу Вилабою, но после революции 1959 года - были национализированы.

Также могут пострадать компании, имеющие отношение к известным пляжам, на территории которых были построены объекты недвижимости. Среди них фигурирует, в частности, пляж "Эль-Саладо", близ Гаваны. Агентство ЭФЭ характеризует его как "райский". В проектах, связанных с недвижимостью, в районе этого пляжа, участвует, в частности, испанская компания Globalia.

Под угрозой оказался порт города Сантьяго-де-Куба, который считается вторым по значимости в стране.

Решение США может ударить и по свободной экономической зоне "Мариэль", предназначенной для привлечения иностранных инвестиций, а также - по многим гостинцам. В качестве примера латиноамериканские СМИ приводят люксовый отель Manzana Kempinski, управлением которым занимается базирующаяся в Швейцарии компания Kempinski.

Опасаться судебных исков могут и иностранные компании, участвующие в производстве алкоголя на Кубе. Так, речь может идти о винокуренном заводе "Санта-Крус", а также о заводе "Тропикаль". На них, в частности, производится ром бренда Havana Club. Это делается с участием французской компании Pernod Ricard.

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