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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 8:25 18.09.2018 - 08:25

Токио. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не могут определиться с единой реакцией на новые ввозные пошлины США.

Японский рынок уверенно растет, возобновив торги после длинных выходных, инвесторы проигнорировали новости об эскалации американо-китайской торговой войны. Вполне бодрый подъем демонстрируют и биржи материкового Китая.

Лидерами падения в Азии стали индикаторы Гонконга, Тайваня, Малайзии, а также Филиппин, которые продолжают бороться с последствиями разрушительного тайфуна "Мангхут".

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Вместе с тем ранее сообщалось, что КНР намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры.

"Решение было в рамках ожиданий, поскольку рынок уже готовился к тому, что США введут дополнительные тарифы к концу месяца", - заявил агентству Bloomberg стратег Mizuho Securities Co. Хироаки Мино.

Гонконгский Hang Seng упал на 0,4%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%, Shenzhen Composite - на 0,6%.

Японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, более широкий индекс Topix - на 1,8%, причем положительную динамику демонстрируют все 33 отраслевых индикатора в рамках Topix. Наиболее значительный подъем наблюдается в нефтегазовой, химической и автомобилестроительной отраслях.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,5%.

Внешнеторговая политика США остается источником неопределенности, объявил во вторник Резервный банк Австралии. Центробанк по итогам сентябрьского заседания оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5% из-за слабой инфляции и медленного роста средней заработной платы в стране.

Филиппинский индекс PSEi потерял 1,7%, опустившись до минимума за два месяца. Последствия тайфуна вместе с усилением инфляции и разрастанием торговой войны подорвали доверие инвесторов к филиппинским активам.

Индонезийский Jakarta Composite опустился на 0,5%, индийский Sensex почти не изменился, южнокорейский KOSPI повысился на 0,3%.

Котировки акций крупных японских банков и страховщиков растут, поскольку доходность 10-летних US Treasuries вернулась к 3%: Dai-ichi Life прибавила 4,2%, T&D - 5%, Sumitomo Mitsui - 1,5%, Mitsubishi UFJ - 1,9%.

В Гонконге бумаги интернет-компании Tencent Holdings Ltd. подешевели на 1,5%. В число лидеров падения входят акции операторов казино, что связано с потерями их выручки из-за тайфуна, пишет MarketWatch.

На этой неделе трейдеры ждут заседания Банка Японии, которое завершится 19 сентября, и наблюдают за встречей глав двух корейских государств: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник прибыл в Пхеньян для участия в саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Всего, по данным СМИ, за два дня визита Мун Чжэ Ина -18 и 19 сентября - лидеры проведут не менее семи личных встреч, включая два раунда переговоров, торжественный обед, посещение концерта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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