Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду заявил, что новые предложения Лондона по Brexit в случае реализации не смогут выполнить те цели, на достижение которых направлен нынешний "страховочный план" по ирландской границе.

Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление офиса Варадкара, сделанное после телефонных переговоров в среду Варадкара с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Варадкар отметил, что, тем не менее, он детально изучит предложения Лондона и в ближайшие дни проконсультируется с властями ЕС, и в частности, с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

В свою очередь ранее в среду Юнкер отметил "положительные сдвиги" в новых предложениях Лондона по Brexit, однако подчеркнул, что в них все еще существуют "спорные моменты".

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал свои предложения по решению связанных с Ирландией проблем при Brexit.

В этом документе премьер излагает свое видение того, каким образом можно было бы избежать так называемого страховочного соглашения по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Джонсон считает, что именно разногласия по этой теме в первую очередь мешают Лондону и ЕС договориться по условиям Brexit.

Премьер, в частности, призвал найти решение проблемы, которое бы не нарушало соглашение об урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Он предлагает продумать меры, при котором Ирландия и Северная Ирландия будут единым пространством для движения товаров, в том числе сельхозпродукции. При этом Северная Ирландия, как и остальные части Великобритании, выйдет из таможенного союза ЕС. Предложения Джонсона также оставляют возможность для властей Северной Ирландии предложить дополнительные меры по регулированию движения товаров на острове Ирландия.

Ранее Джонсон предупреждал, что это - финальные его предложения по Brexit, и если по ним не удастся договориться, то он будет ориентироваться на вывод Великобритании из ЕС 31 октября - без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.

"Страховочный план" или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

1ви аю

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