Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 14:24

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Позиция ФРГ относительно газопровода "Северный поток 2" не изменилась, Берлин считает, что новые санкции США были бы не к месту и не ко времени, заявила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.

"С нашей точки зрения сейчас неподходящее время для раскручивания спирали эскалации и принимать новые санкции, сейчас перед нами другие вызовы", - сказала Айхлер, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне газета Hаndelsblatt сообщила о планах США ввести в отношении газопровода новые санкции.

"Я прочитала об этом сегодня утром в СМИ, наша позиция по теме "Северный поток" не изменилась", - сказала журналистам, в свою очередь, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

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