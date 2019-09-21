Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 8:13

Дубай. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал США за новые санкции в отношении Ирана, назвав их неприемлемыми и опасными, сообщает в субботу агентство "Мехр".

"Новые санкции направлены на блокировку международных транзакций Ирана, а также на (ограничение - ИФ) его доступа к еде и лекарствам. Этот шаг неприемлем и опасен", - заявил Зариф.

Зариф подчеркнул, что США "уже ввели все санкции, которые могли, против Ирана".

По словам иранского министра, если Вашингтон хочет присоединиться к обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, ему необходимо снять с Ирана санкции.

"США должны прекратить экономическую войну против Ирана, и только потом стать официальным участником сделки в формате 5+1 или 4+1 в качестве гостя", - заявил Зариф.

США в пятницу объявили о введении санкций в отношении Центрального банка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Минфин США утверждает, что "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс", и близкую к ним ливанскую шиитскую вооруженную группировку "Хезболла".

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