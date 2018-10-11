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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 12:57 11.10.2018 - 12:57

Каир. 11 октября. INTERFAX ENERGY - Заключение новых сделок с соседними странами на поставки природного газа помогает Египту приблизиться к восстановлению экспорта и к цели по превращению страны в региональный центр по торговле газом.

Израильская компания Delek Drilling, американская Noble Energy и египетская East Gas Co. согласились приобрести 39%-ную долю в проекте East Mediterranean Gas (EMG), которому принадлежит газопровод длиной 90 км, соединяющий месторождения "Левифан" и "Тамар" в Израиле с Египтом. Возобновление поставок по трубопроводу ожидается в ближайшее время.

Ранее министр нефти Египта Тарик аль-Мулла достиг соглашения со своим киприотским коллегой Йоргосом Лаккотриписом о сооружении подводного газопровода, который свяжет офшорное месторождение "Афродита" с особой экономической зоной Египта. Строительные работы начнутся в 2019 году, первая поставка газа ожидается в 2022 году.

Глава газового подразделения Energy Aspects Тревор Сикорски отметил в интервью Interfax Energy, что поставки с "Афродиты" на египетский терминал по сжижению газа Damietta обещают быть стабильными, что позволит избежать перебоев с поставками СПГ с терминала, которые наблюдаются после 2012 года.

Египет также планирует возобновить экспорт трубопроводного газа. В частности, к конце сентября были завершены переговоры о поставках 7 млн кубометров газа в сутки в Иорданию, начиная с 2019 года.

Тем временем Египет наращивает и внутреннюю добычу газа. Ранее итальянская ENI SpA объявила, что добыча на месторождении "Зохр" достигла 56,6 млн кубометров в сутки, приблизившись к запланированным на 2019 год 76,5 млн кубометров в сутки.

Кроме того, Shell и Petronas планируют начать добывать 11,3 млн кубометров в сутки на участке West Delta Deep Marine, а BP намерен довести добычу на месторождении в дельте Нила до 42 млн кубометров в сутки с начала 2019 года. Другие, менее крупные месторождения, могут увеличить добычу газа в стране примерно на 37 млн кубометров в сутки к началу 2020-х годов, полагают аналитики Оксфордского института энергетических исследований (OIES).

Вместе с тем, газ с этих месторождений может потребоваться для обеспечения растущего внутреннего спроса. В 2017 году потребление газа в Египте увеличилось на 13,7%, до 56 млрд кубометров. Во многом потребление повышается за счет электростанций, работающих на природном газе. По прогнозам властей, спрос на газ в генерирующем секторе увеличится с 178 млн кубометров в сутки в 2018-19 финансовом году до 212 млн кубометров в следующем фингоду.

По прогнозам OIES, если потребление продолжит расти такими темпами, удержать позицию энергетического центра Египту не удастся, поскольку стране потребуется весь доступный газ для обеспечения внутреннего спроса.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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